Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 26 мая к 08:00 затруднения в движения в 6-7 баллов зафиксированы при подъезде к Коммунальному мосту: на ул. Попова от ул. Ленина до ул. Петропавловской, на ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова.

В центре города появился затор на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции.

Есть локальные заторы на ул. Героев Хасана: в районе ТЦ «Шоколад» и перекрестка с ул. Чкалова.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 29 км. Температура воздуха +20 градусов, небольшая облачность. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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