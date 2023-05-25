В Пермском крае объявили о сборе дополнительной помощи для бойцов спецоперации

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Гуманитарный центр Пермского края предлагает принять участие в сборе помощи для бойцов спецоперации. У военнослужащих есть дополнительная потребность в летней полевой одежде и обуви, рюкзаках, нижнем белье, разгрузке, спальных мешках, пятиточечниках.

Краевой Гуманитарный центр организует сбор, сортировку и отправку помощи от жителей и организаций Прикамья участникам спецоперации – мобилизованным бойцам, контрактникам и добровольцам, госпиталям, а также детским домам и домам престарелых Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. С полным списком необходимых вещей можно ознакомиться по ссылке.

Центр занимается отправкой как общих, так и адресных посылок.

Адрес: Пермь, ул. Крупской, 5. Режим работы: вторник и четверг с 09:00 до 18:00; понедельник, среда и пятница - по предварительному согласованию. Тел. 8-922-35-44-152.

Сайт: https://gumcentr59.ru/

Telegram-канал: https://t.me/gumcenter

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