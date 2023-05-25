В Перми с 27 мая не будет воды в нескольких десятках домов города

Отключение воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили об отключении воды в нескольких десятках домов Перми. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на Комсомольском пр., 23 и планово-ремонтных работ на ул. Восстания, 50.

С 10:00 до 17:30 27 мая воды не будет в домах: ул. Газеты «Звезда», 25Б; ул. Екатерининская, 114, 65, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 84а, 88, 98; Комсомольский пр., 32; ул. Куйбышева, 16, 31, 33, 36.

С 10:00 27 мая до 10:00 28 мая не будет воды в домах: ул. Висимская, 1, 13, 19, 2, 4а; ул. Восстания, 35, 39, 43, 50, 54; ул. Зенкова, 1, 20; ул. Златоустовская, 3; ул. Калгановская, 23, 4, 42, 47, 62; ул. Калужская, 4; ул. Кирпичная, 1, 6; ул. Клыкова, 1; ул. Козловская, 2, 28, 33/1; ул. Красная, 1, 4, 4а; ул. Кузнецкая, 1; ул. Ленинградская, 8; ул. Магнитогорская, 7; ул. Малая Висимская, 2а; ул. Московская, 2; ул. Норинская, 23, 3, 39а, 61, 85, 98; ул. Огородникова, 2, 4, 46, 47б, 48/1, 53, 55, 9; ул. Пролетарская, 39, 47; ул. Республиканская, 4, 6; ул. Рылеева, 2; ул. Тагильская, 12; ул. Труда, 1, 100, 110, 26, 47, 6/1, 61, 72, 93а, 98; ул. Харьковская, 21, 29, 9; ул. Челябинская, 3а.

Кроме того, из-за планово-ремонтных работ у дома 49 на ул. Подлесной без воды с 10:00 26 мая до 10:00 27 мая останутся жильцы домов на Парковом пр., 45В и ул. Переселенческой, 111.

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