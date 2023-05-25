Чернушинский округ признали неблагополучным из-за случая бешенства у енота

Енотовидная собака Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Случай заболевания дикого животного бешенством в Чернушинском округе зафиксировало Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Несколько дней назад в одном из поселков округа женщину укусила енотовидная собака. Енота удалось поймать и отправить в ветлабораторию. После проведенных лабораторных исследований выяснилось, что животное болеет бешенством. Женщина находится на амбулаторном лечении.

Из-за выявления случая заболевания бешенством дикого животного населенный пункт, где выявлен вирус, объявлен неблагополучным. Указ губернатора Пермского края устанавливает карантин с проведением комплекса обязательных противоэпизоотических мероприятий.

В Россельхознадзоре рекомендуют местным жителям сделать прививку против бешенства домашним животным, не допускать контакта домашних животных с дикими, а также не контактировать с дикими животными, проявляющими несвойственное для них поведение.

Больных животных можно определить по вертячке, потере страха перед человеком, чрезмерной агрессивности, светобоязни, апатии, истечениям из рта, носа, глаз и прочим симптомам.

Своевременно предоставлять животных для проведения обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий.

«В связи со сложившейся ситуацией необходимо немедленно сообщать ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних животных дикими хищниками, а также о случаях необычного поведения или внезапного падежа скотины. Требуется своевременно предоставлять животных для проведения обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий», - отмечают в ведомстве.

Бешенство - опасное заболевание, которое характеризуется проявлением признаков поражения центральной нервной системы и 100-рооцентной летальностью. Чаще всего в дикой природе бешенством болеют лисы, которые являются основным резервуаром заболевания в природе, а также енотовидные собаки. Среди домашних животных этой болезни наиболее подвержены кошки и собаки.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru