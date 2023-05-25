В Перми 25 мая пройдет предпоказ церемонии открытия Студвесны 2023

Студвесна 2023 в Перми
Фото: Павел Шатров
События «Российской студенческой весны 2023» состоятся в Перми с 26 мая по 1 июня.
Сегодня вечером, 25 мая, в 21:30 состоится предпоказ торжественного открытия крупнейшего творческого фестиваля студенчества страны.
Сцену и зрительские места у Театра-Театра устанавливали в течение нескольких последних дней. Ожидается, что это будет одно из самых масштабных шоу в Перми за все последнее время.
Кстати, посмотреть шоу также можно будет на огромных экранах, которые установили на фасаде Театра-Театра.
Вход на предварительный показ открытия Студвесны 2023 свободный. (0+) Режиссер церемонии – Александр Шумилин.
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