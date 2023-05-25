В Перми пенсионер изнасиловал 18-летнюю девушку

Заключение под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, нынешняя жара окончательно лишает разума и человеческого облика некоторых жителей Перми. Вопиющий случай произошел 24 мая возле одного из зданий на ул. Маршрутной.

Мужчина в возрасте среди белого дня напал на 18-летнюю девушку и угрожая убийством изнасиловал ее. На этом он не успокоился, и продолжил издевательства, совершив насильственные действия сексуального характера.

В тот же день полиция задержала скрывшегося с места происшествия насильника и установила его личность. Следователи выяснили, что 62-летний мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе за изнасилования. Ему предъявили обвинение за очередное преступление.

В ходе расследования уголовного дела был проведен осмотр места происшествия, изъяты интересующие следствие предметы, допрошены свидетели и потерпевшая, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Продолжается проведение комплекса других следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Как сообщили в следственном комитете по Пермскому краю, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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