Пермяки стали в два раза чаще звонить с помощью Telegram

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В Прикамье за первые четыре месяца текущего года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг популярных мессенджеров составили специалисты МегаФона на основе обезличенных данных по мобильной активности в сети.

Топ самых востребованных сервисов для общения остался прежним, но вот потребление трафика в них заметно изменилось. На первом месте с большим отрывом Telegram – жители региона «прокачали» в нем в 2 раза больше информации, чем годом ранее. Количество звонков через этот мессенджер также увеличилось вдвое.

Учитывая растущую нагрузку в этом году специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить пользователей высоким качеством работы. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в 2 раза меньше трафика.

Второе место в рейтинге у WhatsApp, востребованность сервиса у пермяков выросла на 18%. При этом жители края стали больше звонить и общаться по видеосвязи – трафик увеличился на 11% и 18% соответственно. Замыкает тройку Viber, интерес к которому остался на уровне прошлого года.

За первые четыре месяца текущего года пермяки уже прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений более 1,8 млн гигабайт. Для сравнения, этого объёма данных хватит для того, чтобы просмотреть в сети фильм «Вызов» в формате FullHD свыше 400 тысяч раз.

«Мессенджеры стали привычным способом коммуникации по личным и рабочим вопросам, источником новостей, средством обмена фото и видео контентом. Ежедневно пермяки отправляют друг другу тысячи гигабайт трафика. Для мгновенного обмена сообщениями мы модернизируем и строим объекты связи на всей территории Пермского края. Только с начала года технические работы проведены в 14 городах и 30 поселениях региона, также скоростной выход в интернет обеспечен в популярных туристических локациях – архитектурно-этнографическом музее Хохловка, Каменном городе, Кунгурской пещере и многих других», – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.