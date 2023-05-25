В России появилась возможность открыть вклад в дирхамах ОАЭ

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С 24 мая Сбер запускает новый вклад — в дирхамах Объединённых Арабских Эмиратов. Максимальная ставка по депозиту «Вклад в дирхамах» с учётом капитализации составит 2,02% годовых. Процентный доход зависит от суммы и срока вклада.

«Вклад в дирхамах» можно оформить на 1, 3, 6 или 12месяцев. Проценты начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада — 5000дирхамов ОАЭ, максимальная не ограничена.

Открыть «Вклад в дирхамах» можно безналично в приложении и в офисах банка, а также наличной валютой.

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Думаю, наш новый вклад в дирхамах привлечёт россиян. В последний год мы наблюдаем процесс дедолларизации и рост спроса клиентов на альтернативные виды валюты. Люди ищут новые инструменты для сбережения средств. Наши клиенты уже могут открыть сберегательные счета в дирхамах, купить или продать наличную валюту ОАЭ. Теперь мы предлагаем копить сбережения в дирхамах на срочных вкладах, потому что заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля».