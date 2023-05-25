Фото: Единая лига ВТБ / vtb-league.com

Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников в сезоне 2023-2024 годов. Соперниками пермской «Пармы» станут 13 клубов, два из них впервые примут участие в чемпионате: «Автодор» (Саратов), «Астана» (Астана, Казахстан), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), МБА (Москва), «Минск» (Беларусь), «Пари Нижний Новгород», «Парма-Пари» (Пермь), «Руна» (Москва), «Самара» (Самара), УНИКС (Казань), «Уралмаш» (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва). Среди новичков - «Уралмаш» и «Руна».

БК «Уралмаш» свою историю ведет с 1960 года. Лучшими достижениями клуба последних лет являются чемпионские титулы российской суперлиги 2022 и 2023 годов. Тренирует команду Милош Павичевич. В разные годы за «Уралмаш» выступали: Сергей Белов, Станислав Еремин, Анатолий Мышкин, Александр Кандель.

Московская «Руна» берет начало с 2017 года. Является серебряным призером суперлиги 2022 и 2023 годов. Главный тренер – Олег Бартунов. Самый известный игрок команды – Тимофей Мозгов.

В Единой лиге ВТБ «Комсомолке» рассказали, что регулярный чемпионат включит два этапа. На первом 14 команд сыграют в два круга, после которого команды поделятся на две группы – группа «А» (команды, занявшие 1-6-е места) и группа «Б» (команды, занявшие 7-14-е места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

Команды группы «А» напрямую квалифицируются в плей-офф, четыре лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа сразятся в новом для лиги этапе - плей-ин за два оставшихся места в плей-офф.

По итогам регулярного сезона и этапа плей-ин будут определены 8 лучших команд Единой лиги ВТБ. В чемпионате 2023-2024 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная - до четырех побед, серия за 3-е место - до трех побед.

В сезоне 2022-2023 «Парма» в четвертьфинальной серии уступила будущему чемпиону Единой лиги ВТБ – БК УНИКС.

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