В МЧС Пермского края предупредили о грозах и сильном ветре 26 мая

Гроза в Перми Фото: Павел Шатров

В МЧС по Пермскому краю призывают жителей региона 26 мая проявить бдительность из-за возможных неблагоприятных погодных условий. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют днем прохождение грозового фронта, который будет сопровождаться сильными порывами ветра 15-20 метров в секунду.

«При порывах ветра старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», - сообщают в краевом ведомстве.

Водителям автотранспорта рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

По прогнозу Росгидромета, в Перми 26 мая будет солнечно. Температура воздуха утром составит +16…+18 градусов, днем и вечером до +28 градусов. Сила ветра составит 2-3 метра в секунду.

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