В Прикамье огонь охватил 23 гектара леса

Фото: компания «Свеза»

В конце апреля у деревни Кропани Ильинского городского округа произошел крупный пожар. Сначала вспыхнула сухая трава, а затем огонь перекинулся на лес и стал угрозой для жилых домов.

Тушить пожар сотрудникам МЧС помогали сотрудники лесозаготовительного подразделения компании «Свеза Ресурс». Удалось не допустить распространение огня на жилые дома. Площадь возгорания составила 23 гектара.

«Свеза» не в первый раз помогает нам с ликвидацией огня. Последствия могли быть гораздо плачевнее, и решающую роль сыграли общие оперативные усилия огнеборцев и всех, кто не оказался в стороне», — сказал Александр Стрелков, лесничий Ильинского участкового лесничества.

На сегодняшний день в лесах Пермского края введен особый противопожарный режим. С начала сезона в Прикамье произошли 36 крупных пожаров.

«Готовность к пожароопасному сезону во многом определяет его исход. Чтобы предупредить возгорание, а также избежать серьезного ущерба экологии, экономике и социальной сфере региона важны как профилактика, так и надлежащее оснащение и техническая подготовка. «Свеза Ресурс» ежегодно проводит масштабную комплексную работу по пожарной безопасности». отметил Александр Протченко, руководитель направления «Лесоуправление» компании «Свеза».

Компания арендовала 11 лесоучастков общей площадью 333 816 га, где проводит комплексную работу по пожарной безопасности. Также она планирует благоустроить 57 мест отдыха, установить 34 противопожарных аншлагов и семь шлагбаумов, ограничивающих пребывание граждан в лесах для пожарной безопасности. Также будут проведены устройство и прочистка 139 км минерализованных полос и 310 км квартальных просек, построены 39 км лесных дорог противопожарного назначения, реконструированы 32 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, и 34 подъезда к источникам водоснабжения. На это направят 25 млн рублей.

«Свеза» — один из лидеров российского ЛПК и крупнейший производитель березовой фанеры в мире. Продукция компании завоевала доверие потребителей на четырех континентах. В состав группы «Свеза» входит 7 комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Высококачественная фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.

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