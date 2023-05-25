В Чернушке заведующая детсада забирала себе премии сотрудников

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Чернушке осудили заведующую детского сада за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Преступления совершались в конце 2021 года. Заведующая детсада, используя служебное положение, издавала приказы о выплате премий воспитателям, а затем обязывала подчиненных передать ей полученные деньги. Так, она получила более 100 тысяч рублей.

В результате суд оштрафовал женщину на 100 тысяч рублей.

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