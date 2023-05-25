В Перми этим летом откроется итальянский ресторан «Перчини»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермь заходит сеть итальянских ресторанов «Перчини». Об этом рассказывает издание «Текст».

Ресторан откроется на улице Ленина во второй половине июля. В меню войдут пицца, паста и блюда на гриле. Для посетителей будет доступен 51 столик. Средний чек — 800-1000 рублей.

Первый ресторан «Перчини» открылся в Новосибирске в 2007 году. На сегодняшний день они работают в 18 городах страны.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65