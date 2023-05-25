Новым замминистра территориального развития Прикамья стала Оксана Салий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Должность заместителя министра территориального развития Пермского края заняла Оксана Салий. Об этом сообщили в ведомстве.
Сейчас Оксана Салий курирует управление социально-экономического развития муниципальных образований, а также отделы финансирования муниципальных проектов, социально-экономического анализа и поддержки общественного самоуправления.
Ранее она была замглавы администрации Чусовского городского округа, где возглавляла финансовое управление.
До Оксаны Салий замминистра территориального развития Прикамья была Ольга Копытова. Этот пост она покинула в марте текущего года.
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