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НовостиОбщество25 мая 2023 7:39

Новым замминистра территориального развития Прикамья стала Оксана Салий

Ранее она работала в администрации Чусовского округа
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Должность заместителя министра территориального развития Пермского края заняла Оксана Салий. Об этом сообщили в ведомстве.

Сейчас Оксана Салий курирует управление социально-экономического развития муниципальных образований, а также отделы финансирования муниципальных проектов, социально-экономического анализа и поддержки общественного самоуправления.

Ранее она была замглавы администрации Чусовского городского округа, где возглавляла финансовое управление.

До Оксаны Салий замминистра территориального развития Прикамья была Ольга Копытова. Этот пост она покинула в марте текущего года.

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