Хэдлайнером Всероссийской студенческой весны в Перми станет Gayazovs Brothers

Фото: permkrai.ru

В этом году хэдлайнером Всероссийской студенческой весны в Перми станет музыкальная группа Gayazovs Brothers. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Концерт состоится 28 мая на городской эспланаде перед Театром-Театром. Музыканты исполнят свои хиты «Плачь, но танцуй», «Малиновая лада» и другие песни. Посетить выступление сможет любой желающий. Начало в 20.00.

Напомним, фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет с 26 по 31 мая. Пермь станет точкой притяжения 3,5 тысяч студентов высших учебных заведений почти со всех уголков страны. Ежедневно на площади перед Театром-Театром будет работать фестивальный городок. Для участников мероприятия на территории будут организованы креативные и образовательные пространства. А вечером пройдут концерты музыкальных групп и DJ-сеты.

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