В Перми в здании бывшего ресторана «Живаго» закрылись все торговые точки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми закрылся торговый центр Zoom, который располагается в здании бывшего ресторана «Живаго». Из здания съехали все арендаторы, сейчас торговый центр закрыт. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, ресторан «Живаго» на улице Ленина, 37 в центре Перми закрылся в 2017 году. После этого там открыли торговый центр Zoom. В нем располагались небольшие магазины и супермаркет «Пятерочка». Впервые актив был выставлен на продажу в конце 2020 года.

Здание бывшего ресторана нашло своего покупателя на третий год продажи. В апреле этого года новым владельцем объекта стала строительная компания «Ингрупп». В компании изданию пояснили, что концепция использования площадки пока не определена. Предполагается, что в здании может расположиться офис компании.

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