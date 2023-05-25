Авиакомпания «Россия» будет чаще летать из Перми в Санкт-Петербург

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания «Россия», которая входит в состав группы «Аэрофлот», запустит дополнительный ежедневный рейс по маршруту Пермь — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в аэропорту Большое Савино.

Выполнять дополнительные рейсы начнут с 1 июня. Из-за повышенного спроса перелеты в Северную столицу будут дважды в день. Полетная программа рассчитана до 28 октября этого года.

Самолеты, выполняющие новый рейс, будут вылетать из Перми в 14:20 и прилетать в Санкт-Петербург в 14:45. В обратном направлении вылет в 09:00, а прилет — в 13:20.

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