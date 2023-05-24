В Пермском крае будет создан индустриальный парк

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Березниках хотят построить индустриальный парк. Его планируют разместить на 62 гектарах бывшего завода «Бератон». Об этом сообщает издание Business Class, ссылаясь на аналитика АО «Управляющая компания индустриальных парков Пермского края» Андрея Постникова.

По его словам, этот проект создаст промышленную площадку с готовой инфраструктурой. Это привлечет инвестиции и новые проекты. Для реализации задуманного потребуется 425 млн рублей, построить парк намерены до 2025 года.

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