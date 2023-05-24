В Перми мужчина ушел с работы и пропал

Алексей пропал 23 мая.

В Перми 23 мая пропал 34-летний Алексей Логинов. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой. Известно, что Алексей в 10 утра ушел с работы на улице Архитектора Свиязева и пропал.

Приметы мужчины: рост 180 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темные джинсы и кофту, светлая тряпичная обувь. С собой был коричневый треугольный рюкзак.

Если у вас информация о том, где может находится Алексей Логинов, сообщите п телефонам: 204 - 49 - 04 или 102.

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