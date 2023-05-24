В Пермском крае на пять дней вводится запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов введен из-за возможных пожаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае с 25 по 29 мая для вводится запрет на посещение лесов. Об этом сообщает Минприроды региона.

Ограничения будут действовать на территориях Веслянского, Гайнского, Красновишерского, Вайского, Чердынского, Косинского, Кочевского, Березниковского, Соликамского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Сивинского, Добрянского, Закамского, Пермского, Лысьвенского, Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств.

Это вызвано чрезвычайно высокой пожарной опасностью. Находиться в этих лесах на время ограничений нельзя.

О лесных пожарах можно сообщить в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Напомним, по прогнозам синоптиков к выходным в Прикамье может потеплеть до 31 градуса.

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