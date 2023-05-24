В Пермских автобусах проверили работу кондиционеров

В жару в транспорте должны работать кондиционеры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 24 мая сотрудники контрольно-ревизорской службы и начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин провели рейд в городских автобусах. Проверяли как работают кондиционеры.

В департаменте транспорта рассказали, что из 12 автобусов в 5 кондиционеры не работали. На этих перевозчиков составили акты.

По одному автобусу с нарушениями у перевозчиков ООО «Автомиг», ООО «РТ-Лайн», ПКГУП «Автовокзал», МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «Дизель». У автобусов «Автовокзала» и «РТ-Лайн» водители включили кондиционер по требованию проверяющих.

В департаменте напоминают, что кондиционеры в общественном транспорте должны включаться при среднесуточной температуре выше +20 градусов. Если кондиционер не работает – это нарушение.

Кстати, в Перми ночью 25 и 26 мая полностью закроют движение всех видов транспорта по улице Локомотивной. Ограничение будет действовать в течение двух часов – с 03.00 до 05.00 часов.