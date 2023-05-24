В Перми компания намерена построить три метановые заправки за 351 млн рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми планируют построить три метановые заправки с автомойками самообслуживания. Инициатором проекта выступила «Компания Урал». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции появятся в Свердловском и Мотовилихинском районах города. Для них выбраны площадки на улицах Куйбышева, Героев Хасана и Лядовской. Объем инвестиций оценивается в 351 млн рублей. Строительство заправок компания намерена завершить в 2024 году.

Данному проекту присвоен статус приоритетного. Это дает компании возможность получить земельные участки в аренду на льготных условиях без проведения торгов. Такое решение принято на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65