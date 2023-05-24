В Перми ночью 25 и 26 мая закроют движение по улице Локомотивной

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Перми ночью 25 и 26 мая полностью закроют движение всех видов транспорта по улице Локомотивной. Ограничение будет действовать в течение двух часов – с 03.00 до 05.00 часов. Об этом сообщает Минтранс Пермского края.

Перекрытие связано со строительством третьего этапа новой дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара». Планируется, что рабочие будут перемещать сегменты пролетных строений от места сборки к месту предстоящего монтажа.

В ведомстве водителей просят с пониманием отнестись к временному перекрытию дорогу. Автомобилистам необходимо заранее планировать свои поездки и выбирать пути объезда.

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