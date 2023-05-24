В центре Перми в День пограничника 28 мая ограничат движение транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в День пограничника, 28 мая, ограничат движение транспорта по центральным улицам города. В этот день состоится традиционное шествие и возложение цветов к мемориалу «Уральскому добровольческому танковому корпусу» и памятнику «Разорванное братство». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На время прохождения колонны, с 09.00 до 12.45, временно перекроют дорогу для автотранспорта на участке от здания Речного вокзала (улица Монастырская, 2 к.1) до улицы Сибирской. С 10.30 до 13.00 также закроют для личного транспорта улицу Сибирскую от Монастырской до Белинского.

Также 28 мая временно изменится работа двух автобусных маршрутов - №3 и №51. С 9.00 до 12.45 автобусы будут курсировать до остановки «Сквер имени Решетникова».

Кроме того, с 10 утра 27 мая до 13.00 часов 28 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на улице Монастырской от Речного вокзала до Сибирской, а также на улице Сибирской от Монастырской до Белинского.

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