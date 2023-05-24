Исследователи составили карту самых жарких мест в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Московские исследователи составили карту мест, где в Перми летом жарче всего. Исследование о «горячих точках» в крупных городах России проводили аналитики Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК. Они собрали спутниковые данные, проанализировали температуру поверхности земли в августе 2022 года и выявили самые жаркие места в городах.

– С каждым годом во врем жары города становятся всё менее комфортными для жителей. Температура самых горячих мест мегаполисов, например в Перми и Екатеринбурге, может быть на 15 или даже 20 градусов выше, чем в окрестных зеленых зонах, - сообщили исследователи.

По словам аналитиков, главные источники жары в городе – это промзоны и крупные торговые центры. А леса, парки и вода «остужают» города. Однако понизить температуру воздуха водоемы могут только в прилегающих районах.

Исследователи рассказали, что районы на правом берегу Камы в Перми, которые находятся между рекой и лесопарками, значительно прохладнее, чем районы на левом берегу. Там нет крупных промышленных предприятий. Кроме того, большую площадь территории занимает лес. Левый берег охлаждается в основном за счёт парков.

Летом самыми жаркими в Перми оказались территории, расположенные возле ТРК «Планета», Мотовилихинских заводов, железнодорожной станции «Пермь Сортировочная», Светлогорской развязки, а также промзоны в Индустриальном и Кировском районах, в микрорайоне Заимка и другие.

Чем ближе цвет к красному, тем территория горячее. Фото: gtpr-miigaik.ru

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