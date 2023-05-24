В начале 2023 года в Пермском крае рождаемость снизилась на 5%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пермьстат проанализировал демографическую ситуацию в регионе. По итогам первого квартала 2023 года рождаемость в Пермском крае снизилась на 5% - всего родился 5601 малыш. Смертность в Прикамье уменьшилась на 16,1% - до 8826 умерших.

Естественная убыль населения в Пермском крае составила 3225 человек. За год данный показатель снизился почти на треть. Среди всех умерших за январь-март доля трудоспособного населения составила 27,3%.

По сравнению с предыдущим годов, жители Прикамья стали реже жениться и чаще разводиться. Так, по данным статистического ведомства, за первый квартал этого года брак зарегистрировали 2781 пара. Это на 6,5% меньше аналогичного периода 2022 года. А количество разводов выросло на 12,1%. Расторжение брака оформили 2825 пар.

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