Пермские рестораны KFC начали менять вывески

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми ресторан KFC по улице Крисанова, 12а сменил вывеску. Теперь заведение будет называться Rostic’s.

О смене бренда стало известно еще осенью прошлого года. Тогда американках компания Yum! Brands ушла из российского рынка. Бизнес KFC в России был продан «Смарт Сервису».

Теперь новый владелец постепенно проводит ребрендинг всех ресторанов KFC. В Перми на сегодняшний день их 13.

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