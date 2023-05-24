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НовостиОбщество24 мая 2023 7:48

В Перми в ТРК «Семья» на месте Zara открылся магазин Funday

А на площадях Pull&Bear заработал магазин GUT!
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в торгово-развлекательном центре «Семья» на месте ушедших из России брендов Zara и Pull&Bear открылись магазины GUT! и Funday. Они разместились в первой очереди ТРК. Об этом сообщает Business class.

Магазин повседневной одежды для детей и взрослых сети Funday разместился на третьем этаже торгового центра. Отдел занял 763 квадратных метра.

Магазин одежды и обуви GUT! находится на втором этаже ТРК. Его площадь составляет 650 квадратных метров. Отдел региональной мультибрендовой сети специализируется на одежде и обуви в категории «средний» и «средний плюс».

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