В Орджоникидзевском районе Перми ищут пропавшего 49-летнего мужчину

Фото: Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» / ВКонтакте

В Орджоникидзевском районе Перми бесследно исчез 49-летний Дмитрий Бабушкин. Как рассказали в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск», пермяк пропал еще 2,5 недели назад – 7 мая. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Сейчас поисками мужчины занимаются полиция и волонтеры.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые. Также у него имеется шрам на подбородке. В день исчезновения он был одет в темно-синюю олимпийку, черные спортивные штаны, на ногах – черные кроссовки. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-922-34-567-02 или 102.

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