В Прикамье неплательщик алиментов хотел спрятаться от приставов в лесу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
37-летний житель Чусового задолжал более 550 тысяч рублей на содержание 17-летнего сына. Свои родительские обязанности мужчина игнорировал и жизнью мальчика не интересовался. Об сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Зная о последствиях неуплаты алиментов, мужчина скрывался от судебных приставов. Организовать встречу с ним пришлось принудительно. Двое судебных приставов выехали по месту жительства неплательщика, но застать дома его не удалось. Возвращаясь в подразделение, сотрудники службы увидели идущего по дороге должника.
Заметив служебный автомобиль, мужчина сразу же бросился в лес. Один из приставов стал преследовать должника. В какой-то момент беглец внезапно споткнулся и упал. Мужчину поймали и доставили в подразделение ведомства.
В отношении нерадивого отца составили протоколы об административных правонарушениях. Материалы дел рассмотрены судом. Теперь должнику предстоит провести 11 суток под арестом. Также мужчина должен выплатить административный штраф.
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