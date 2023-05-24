В Перми ищут пропавшую 40-летнюю женщину в клетчатой рубашке

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края / ВКонтакте

В Перми волонтеры объявили поиски 40-летней Лии Филатьевой. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», женщина пропала во вторник, 23 мая. В тот день она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. С тех пор о ее никто не видел, и на связь она не выходила.

Приметы пропавшей: рост около 173 сантиметров, нормального телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые до плеч. Она была одета в синюю в клетку рубаху с длинным рукавом, синие джинсы, серо-фиолетовые кроссовки.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении этой женщины, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также сообщается, что пермячка может находиться в любом районе города.

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