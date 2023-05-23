Более 57 тысяч гостей посетили площадки Зеленого марафона-2023

Фото: Сбер

20 мая состоялся 10-й, юбилейный Зеленый марафон от Сбера. На территории Волго-Вятского банка Сбербанка* забег прошел в 9 городах: Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Перми, Владимире, Саранске, Кирове, Йошкар-Оле, Ижевске и Чебоксарах. Всего в этот день площадки марафона посетили более 57 тысяч гостей, а в забегах приняли участие более 29 тысяч бегунов.

В этом году Сбер объявил старт акции «Мир открытых возможностей» в поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот. Внести пожертвования можно было на площадке, а также подключившись к мобильному приложению на старте забега: каждый километр был приравнен к 100 рублям, которые будут направлены на цели акции.

Помимо спортивной части на площадках Зеленого марафона были организованы пункты раздельного сбора мусора, детские зоны и творческие мастер-классы, состоялись традиционные посадки деревьев и субботники, а также другие активности.

Например, в Йошкар-Оле прошло занятие по йоге с щенками из приюта для животных. После класса все питомцы обрели новых хозяев. В Набережных Челнах участники марафона высадили яблоневую аллею, а в Чебоксарах – убрали городской пляж в Заволжье, отправив на переработку 2 КамАЗа мусора. В Кирове прошло эко-дефиле: студенты Вятского ГАТУ представили свою коллекцию костюмов из переработанного полиэтилена. В Саранске все желающие могли присоединиться к мастер-классам по изготовлению эко-кормушек, а также поучаствовать в уборке парка после забега. Во Владимире гости марафона высадили каштановые деревья, а также посетили мастер-классы по созданию флористических открыток. В Нижнем Новгороде прошел плоггинг-забег, участники которого во время преодоления дистанции очищали прибрежные территории от мусора. В Перми всем участникам забега партнер мероприятия предоставил воду в полностью экологичной упаковке – полимера с переработанным пластиком, а в Ижевске была организована выставка «Чисто по-Удмуртски», на которой были представлены товары из переработанных материалов от местных производителей.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Зеленый марафон вернулся в Приволжье после перерыва в год. Команда Волго-Вятского банка Сбербанка была очень рада снова встретить на площадках марафона всех, для кого спорт, социальная и экологическая ответственность – не просто слова, а образ жизни. Зеленый марафон – это не просто спортивное мероприятие с благотворительной составляющей, это – семейный фестиваль, на площадке которого для каждого гостя вне зависимости от возраста найдутся увлечения по интересам. Хочу поблагодарить всех участников за неравнодушие, поддержку и участие, а также пожелать и дальше менять мир вокруг в лучшую сторону»