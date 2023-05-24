На перекрестке в центре Перми 24 мая отключили светофоры

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Перми утром 24 мая на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина отключили светофоры. Они не будут работать до 17:00. Об этом предупредили в Госавтоинспекции Прикамья.
Причиной отключения стали профилактические работы, которые проводят Камские электросети.
Водителей просят быть внимательными, снижать скорость и соблюдать Правила дорожного движения.
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