На перекрестке в центре Перми 24 мая отключили светофоры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми утром 24 мая на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина отключили светофоры. Они не будут работать до 17:00. Об этом предупредили в Госавтоинспекции Прикамья.

Причиной отключения стали профилактические работы, которые проводят Камские электросети.

Водителей просят быть внимательными, снижать скорость и соблюдать Правила дорожного движения.

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