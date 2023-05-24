В аэропорту Перми зону прилета украсят к 300-летию города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В аэропорту Большое Савино зону прилета будут украшать конструкциями с символикой 300-летия Перми. Об этом рассказал Business Class со ссылкой на директора АНО «Агентство новых технологий» Марину Илюхину.

Туристы, которые прилетят в Пермь на празднование юбилея, сразу будут видеть украшенный к празднику город. Кроме того, это повысит интерес ко всему, что связано с брендом «Пермь-300».

Первые объекты, посвященные юбилею города, ранее уже были установлены в аэропорту. Кроме того, въезд в Пермь со стороны воздушной гавани тоже украсили, а на стойки автомобильной эстакады нанесли изображения медведей.

Ранее мы рассказывали, что в этом месяце к 300-летию украсили Камскую ГЭС. Перед въездом на мост разместили плакаты, посвященную приближающемуся празднику. На них изображено, какой была Пермь и какой стала. Также по дороге в сторону Гайвы можно увидеть логотип грядущего события — цифру 300.

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