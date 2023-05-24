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НовостиОбщество24 мая 2023 3:29

В Пермском крае простились с погибшим в ходе СВО бойцом

Он посмертно награжден Орденом Мужества
Лела Минадзе
Фото: Сообщество ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы

Фото: Сообщество ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы

В Лысьве 23 мая простились с участником спецоперации на Украине Фаридом Алиевым. Он погиб в ходе боевых действий в городе Артемовск на территории ДНР. Об этом рассказали в сообществе ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы.

Боец был награжден Орденом Мужества посмертно. На церемонии прощания были представители администрации Лысьвенского округа, военного комиссариата, ветераны боевых действий и военной службы, общественники и жители города.

«Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб Сергей Аликин из села Карагай, и тоже в бою за Артемовск. Он отправился на фронт добровольцем. С ним также простились 23 мая.

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