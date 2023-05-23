В Пермском крае днем 23 мая температура воздуха достигла +28 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По мере формирования центра антициклона над Южным Уралом и прогрева воздушной массы в Пермском крае устанавливается жаркая погода. Во вторник, 23 мая, максимальная температура воздуха в Перми достигла +27 градусов, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Отмечается, что это самое высокое значение с 3 мая. В тот день было +27,3 .

На большинстве метеостанций Прикамья также было выше +25 градусов. Например, в Чайковском и Осе столбики термометров достигли отметки +28,3 . В среду, 24 мая, усиление жары продолжится. На юге воздух может прогреться до +30 градусов. В краевой столице это вероятно произойдет в четверг.

Примечательно, что год назад в эти дни наблюдалось сильное похолодание. По данным синоптиков, утром 23 мая в Гайнах даже был снежный покров. Его высота составляла 4 сантиметра. А температура воздуха была на 10 градусов ниже нормы.

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