В детских лагерях Прикамья началась летняя оздоровительная кампания

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае с 22 мая началась летняя оздоровительная кампания. По данным регионального Минсоцразвития, в этом году в детские лагеря планируется отправить не менее 280 тысяч ребят.

Всего летом на территории Прикамья откроется около тысячи стационарных, палаточных и трудовых лагерей. Первыми детей приняли санаторий-профилакторий «Здоровье» в Чернушке и загородный лагерь «Салют» в Пермском округе. Также открывается лагерь «Орленок», расположенный в селе Платошино.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, во всех лагерях сделаны ремонты, обновлены инвентарь и оборудование. Специалисты Роспотребнадзора проверили поставщиков продуктов. Кроме того, надзорные органы проинспектировали системы пожарной и антитеррористической безопасности.

В 2023 году сохранена господдержка тех, покупающих путевки в лагеря. Ее размер проиндексирован на 9%. Семьям предоставляются путевки, компенсации и сертификаты. В зависимости от категории семьи размер поддержки составляет от 30% до 100% расчетной стоимости путевки.

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