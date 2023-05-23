В Перми пьяный мужчина надругался над четырьмя девочками в лифте

Фото: Олег ЗОЛОТО

31-летнего пермяка будут судить за действия сексуального характера над четырьмя несовершеннолетними девочками. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Следствием установлено, что в мае 2022 года молодой человек, будучи пьяным, в подъезде многоквартирного дома увидел двух девочек, которые заходили в лифт. Он последовал за ними. Когда двери лифта закрылись, мужчина совершил в отношении потерпевших действия сексуального характера.

После этого, выйдя из лифта, на площадке между этажами он заметил еще двух других девочек. И совершил аналогичное преступление.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Мужчину обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних». Следователем собрано достаточно доказательств, подтверждающих его вину. Уголовное дело направлено в суд.

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