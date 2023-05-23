В Пермском крае осудят водителя, по вине которого в ДТП погиб подросток

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Кудымкаре 25-летний житель Юсьвинского округа предстанет перед судом за ДТП, в результате которого один подросток погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Авария произошла ранним утром 4 сентября 2022 года. По версии следствия, молодой человек сел за руль автомобиля пьяным, не имея водительских прав. В машине находилось 10 пассажиров, 6 из них несовершеннолетние. Мужчина ехал по улице Ленина в поселке Майкор в сторону Кудымкара. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал с проезжей части. Затем машина опрокинулась и врезалась в трубу.

В результате ДТП один из подростков погиб. Кроме того, пострадали три пассажира, в том числе двое несовершеннолетних. Они получили различные травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Водителя обвиняют в нарушении ПДД, повлекших смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим. Сейчас расследование обстоятельств ДТП завершено. В связи с чем, материалы уголовного дела переданы в суд.

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