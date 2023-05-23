В поселке Ныроб Чердынского округа откроют новую врачебную амбулаторию

Фото: permkrai.ru

В поселке Ныроб Чердынского округа завершилось строительство новой врачебной амбулатории. Медучреждение расположено на улице Первомайской, 8а. Уже в ближайшее время здесь начнут принимать первых пациентов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Площадь здания новой амбулатории – 537 квадратных метров. Оно рассчитано на прием 40 пациентов в смену. По словам главы краевого Минздрава Анастасии Крутень, медучреждение полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием. Здесь будут вести прием терапевт, педиатр, акушер-гинеколог и стоматолог. Также планируется перевести сюда подразделение скорой медицинской помощи.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что открытие врачебной амбулатории можно назвать долгожданным для поселка.

– Здесь смогут получать медицинскую помощь порядка 4 тысяч жителей, в том числе около 600 детей. Повышение качества и доступности медпомощи для жителей края, особенно в отдаленных территориях, остается приоритетом, – отметил глава региона.

За последние три года в Пермском крае открылось более 75 учреждений здравоохранения. Это фельдшерско-акушерские пункты, сельские врачебные амбулатории и поликлиники. В настоящее время строятся еще 10 медицинских объектов. Большин6ство из них планируется ввести в этом году. После этого начнется возведение еще четырех медучреждений.

Строительство сельских врачебных амбулаторий ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края. Аналогичная появится в поселке Оверята Краснокамского округа, куда за медицинской помощью смогут обращаться более 5 тысяч человек.

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