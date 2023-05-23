Из состава Черняевского леса в Перми исключат участок площадью 5,3 га

Фото: администрация Перми

Депутаты Пермской городской думы одобрили предложение администрации Перми об изменении проекта особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Из ее состава планируют исключить участок площадью 5,3 га. На нем нет растительности, а также никакой экологической ценности он не представляет. Об этом сообщает Business class.

По информации издания, для этого участка установлена территориальная зона Ц-4, которая позволяет использовать ее в рекреационных целях. Здесь можно строить гостиницы и другие объекты отдыха, спортивные и культурные сооружения не выше четырех этажей. Возведение многоквартирного жилья здесь не предусмотрено.

При этом в особо охраняемую природную зону планируется включить другой, более объемный участок. Его площадь составляет около 20 га. Участок на 86% покрыт различной растительностью, включая древесную. На его территории экологи обнаружили редкие почвы, которые занесены в Красную книгу почв Пермского края. На участке в долине реки Мулянки представлен пример аквальной экосистемы, не встречающийся в пределах ООПТ «Черняевский лес», обнаружено 248 видов растений. В случае принятия изменений границ общая площадь Черняевского леса увеличится до 701,37 гектара.

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