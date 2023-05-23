Власти Перми полностью ликвидировали очередь в детские сады

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми удалось достичь 100%-й доступности дошкольного образования. Это означает, что в городе больше нет очередей, когда родителям приходилось ждать, чтобы отдать ребёнка в детские сады. Об этом рассказал глава Перми Алексей Дёмкин в ходе ежегодного доклада об основных результатах работы городской администрации.

– К решению этой задачи мы шли несколько лет, ежегодно увеличивая число мест как муниципальных детских садах, так и частных. Динамично развивается и система школьного образования. Новые школы позволили снять остроту вопроса переполненности и обеспечить равный доступ детей к качественному образованию, отвечающему современным требованиям, – пояснил мэр.

За последние несколько лет в Перми построены гимназия №3 на 1050 мест, новые корпуса школы №93 на 400 мест, школы дизайна «Точка» в микрорайоне Красные казармы на 1225 мест, гимназии №17 на 550 мест, школы «Синтез» на 1100 мест. До конца текущего года планируется сдать еще три новые школы. Это образовательные учреждения, расположенные по улицам Целинной, 15, новые корпуса гимназии №33 и школы дизайна «Точка». Они рассчитаны на 2,5 тысячи учеников.

Особое внимание Алексей Дёмкин уделил оказанию помощи участникам спецоперации и их родственникам. На сегодняшний день создан Центр поддержки участников СВО и их семей и открыт единый номер городского колл-центра: 217-33-70. В муниципальных детских садах открыты круглосуточные и дежурные группы, а также для сотрудников промышленных предприятий изменили работу общественного транспорта. С ноября 2022 года дети мобилизованных и добровольцев бесплатно посещают детские сады. В качестве меры социальной поддержки для членов семей погибших военнослужащих и сотрудников нацгвардии действует единовременная выплата 200 тысяч рублей.

Кроме того, все последние годы особое внимание уделяется развитию спорта и обустройству спортивных объектов. Так, в Свердловском районе открылась спортивная база «Летающий лыжник», в Орджоникидзевском районе появился новый физкультурно-спортивный центр «Молодёжный». На территории экстрим-парка на Екатерининской введен в эксплуатацию спорткомплекс. В здании будут проводить соревнования разного уровня, семинары и конференции. Летом в Мотовилихе откроется новый бассейн. В сентябре завершится реконструкция манежа «Спартак», а в начале 2024 года закончится реконструкция детско-юношеского центра «Здоровье».

Отмечается, что значительно выросло число пермяков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Если в 2019 году таких жителей было 39,7%, то на сегодняшний день – более 53%.

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