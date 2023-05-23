По дороге из Перми в поселок Ергач пропал 70-летний пенсионер

Фото: Поисковый отряд им. Ирины Бухановой / ВКонтакте

В Пермском крае ищут пенсионера, который пропал по дороге из Перми в поселок Ергач. Об этом сообщает «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой».

70-летний Рзаиль Орудж Оглы Гафаров пропал 20 мая. Волонтеры пояснили, что пожилой мужчина выехал из Перми и отправился в поселок Ергач Кунгурского района. Но там он так и не появился. С тех о его судьбе ничего неизвестно. Волонтеры объявили поиски пропавшего пенсионера.

Приметы пожилого мужчины: рост около 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые кудрявые с залысиной, глаза карие. Особая примета – белая борода. Также сообщается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего человека, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (342) 204-49-04 или 102.

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