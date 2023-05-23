В Перми продлили домашний арест директору УК за падение глыбы льда на женщину

Трагедия произошла 24 марта на улице Адмирала Ушакова, 20. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировский районный суд Перми продлил домашний арест генеральному директору управляющей компании, с крыши дома которого упала глыба льда и убила женщину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

О продлении домашнего ареста еще на один месяц ходатайствовал следственный комитет, так как проверки по уголовному делу продолжаются. Суд не нашел оснований для изменения меры пресечения на более мягкую, в том числе на запрет определенных действий. В результате, обвиняемый останется под домашним арестом до 24 июня.

Напомним, трагедия произошла утром 24 марта этого года на улице Адмирала Ушакова, 20. С крыши трехэтажного дома на проходившую рядом женщину рухнула глыба льда. Пострадавшая упала и скончалась на месте происшествия до приезда «скорой». По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Генерального директор управляющей компании, которая обслуживает этот многоквартирный дом, был задержан и помещен под домашний арест.

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