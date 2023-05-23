Пермский транспортный прокурор Денис Плотников покинул должность

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В Прикамье с 17 апреля в отставку ушел транспортный прокурор Денис Плотников. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Денис Плотников вышел на пенсию по выслуге лет. Пермскую транспортную прокуратуру он возглавлял с декабря 2021 года.

Сейчас обязанности Пермского транспортного прокурора исполняет Кирилл Шатохин. Ранее он был заместителем Дениса Плотникова.

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