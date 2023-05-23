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НовостиОбщество23 мая 2023 11:38

Председатель Правления РОО «Пермское землячество» Андрей Кузяев стал почетным гражданином Перми

Этого звания удостена и руководитель хора «Млада» Ольга Выгузова
Ксения ОГАРЕВА
Андрей Кузяев. Фото: Пермское землячество.

Андрей Кузяев. Фото: Пермское землячество.

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании поддержали присвоение звания «Почетный гражданин города Перми» председателю правления региональной общественной организации «Пермское землячество», президенту АО «ЭР-Телеком Холдинг», председателю Совета директоров ООО «ПФПГ» Андрею Кузяеву.

Почетное звание присвоено ему за активную общественную и благотворительную деятельность, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Перми.

- Андрей Кузяев родился в Перми, учредил и возглавил одну из первых бирж страны – Пермскую товарную биржу, которая стала крупнейшим инвестиционным холдингом Прикамья. Избирался депутатом и сейчас продолжает активно участвовать в общественной жизни города. Кроме того, он является меценатом Пермского национального исследовательского университета, благотворителем учреждений культуры и социальной сферы, - рассказали в Пермской городской Думе.

Также звание «Почетный гражданин города Перми» присвоено организатору и бессменному руководителю академического хора «Млада», заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Ольге Выгузовой.