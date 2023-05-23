В Перми за три года доля дорог в нормативном состоянии выросла до 84%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние три года доля дорог в нормативном состоянии в Перми возросла с 66% до 84%. Об этом глава Перми Алексей Дёмкин сообщил в ходе своего ежегодного доклада об основных результатах работы городской администрации. Мэр также отметил, что заметные изменения произошли благодаря привлечению значительных средств из федерального и краевого бюджетов.

В течение последних лет были реализованы масштабные проекты по реконструкции улиц Революции, Героев Хасана и участка улицы Карпинского. В декабре 2023 года завершится строительство дороги по улице Сапфирной в микрорайоне Ива-1. На сегодняшний день приведены в порядок более 80 дорог районного значения. Это дороги, которые обеспечивают подъезды к объектам социальной сферы или выезды из микрорайонов Ежегодный объем дорожного ремонта превышает 1 млн квадратных метров. Почти в 2 раза удалось увеличить число парковочных мест в центре города. Сейчас их более 9,5 тысяч.

Также к 300-летию Перми продолжается комплексное благоустройство исторически значимых улиц. Речь идет о Комсомольском проспекте, улицах Ленина и Сибирской, а также городской эспланаде и набережной в Ленинском и Кировском районах. Уже благоустроено более 30 парков и скверов. Этой осенью появится три новых сквера, а также обновят сад им. Гоголя и сквер по улице Макаренко. Реализуется масштабный проект «Зелёное кольцо».

Глава Перми подвел итоги масштабного обновления транспортной отрасли. По его словам, сейчас по улицам города курсирует 669 автобусов м 24 трамвая. Все они 2020-2022 годов выпуска. Средний срок эксплуатации транспортных средств составляет у автобусов – 2,6 лет (ранее он был 12 лет), а у трамваев – 14 лет (ранее – 18 лет). Весь транспорт подключен к единой системе оплаты проезда. Во всех автобусах и трамваях действует безналичная оплата проезда и новое тарифное меню.

Для движения общественного транспорта на дорогах города обустраиваются специальные выделенные полосы. Это позволяет увеличить скорость маршрутов и повысить точность соблюдения расписания. Кроме того, в 2022 году в городе было установлено 28 «умных» остановок, оборудованных камерами видеонаблюдения, подсветкой и Wi-Fi. В рамках концессионного соглашения в Перми планируется закупить 44 новых трамвая, а также отремонтировать 35 км трамвайных путей. Кроме того, в планах реконструировать депо «Балатово» и семь тяговых подстанций.

Отмечается, что второй год подряд растет пассажиропоток в общественном транспорте Перми. Так, в прошлом году автобусы и трамваи перевезли более 205 млн человек. В 2022 году система общественного транспорта Перми заняла первое место в общероссийском рейтинге транспортных систем, исключая Москву и Санкт-Петербург.

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