Глава Перми Алексей Дёмкин представил ежегодный отчёт в новом формате

Фото: администрация Перми/Виталий Кокшаров

Мэр Перми Алексей Дёмкин изменил формат ежегодного отчета. В этот раз он представил результаты не только депутатам гордумы, но и представителям общественности. В докладе были отражены итоги подготовки к 300-летию Перми за три года.

Среди представителей общественности были руководители образовательных, культурных и спортивных учреждений, религиозных, национальных и патриотических объединений, надзорных органов, депутаты Заксобрания, общественных организаций, в том числе занимающихся оказанием поддержки участникам СВО и их семьям.

«В свое четвертое столетие Пермь войдет обновленным и динамично развивающимся современным городом — одним из флагманских городов России. Экономика Перми в непростых условиях проявила устойчивость и продолжила свой рост», — отметил Алексей Дёмкин.

По итогам 2022 года Пермь заняла 6 место по уровню комфортности проживания среди 118 крупных городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Также город вошел в топ-10 городов по эффективности привлечения частных инвестиций в городскую экономику.

Доходы бюджета выросли на 57%. Он достиг 18 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Дефицита бюджета тоже снизился в два раза. Кроме того, в два раза увеличился объем средств, привлекаемых в бюджет в рамках реализации нацпроектов.

Также городские власти укрепили межмуниципальное сотрудничество. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с главами Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Казани. В сфере международных связей установлено сотрудничество с Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин по итогам доклада отметил его важность для оценки работы: «В целом, считаю, что в 2022 году Пермь прошла проверку на прочность. Мы неплохо выглядим в рейтинге городов-миллионников практически по всем ключевым позициям, существенно продвинулись по качеству городской среды, войдя в пятерку. Муниципальные программы реализованы с высокой и средней степенью эффективности. Сейчас важно сохранить набранные темпы, достойно провести юбилейный год и учесть полученный опыт при формировании бюджета уже на 2024 год».