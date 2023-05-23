На севере Прикамья откроют еще одну врачебную амбулаторию

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Хорошая новость для жителей поселка Ныроб, что в Чердынском городском округе. Здесь завершилось строительство сельской врачебной амбулатории, и в ближайшее время медики примут первых пациентов.

Как сообщили в региональном Минздраве, здание СВА построено на улице Первомайской, 8а общей площадью 537 кв. метров.

- Медучреждение полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием, - подчеркнула министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – Прием будут вести терапевт, педиатр, акушер-гинеколог и стоматолог. Предполагается, что специалисты смогут принимать 40 пациентов за смену.

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Также в планах ведомства - перевести сюда подразделение скорой медицинской помощи.

- В новой амбулатории смогут получать медицинскую помощь порядка 4 тысяч жителей, в числе которых около 600 детей, - акцентировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Повышение качества и доступности медпомощи для жителей края, особенно в отдаленных территориях, остается нашим приоритетом. Сейчас в Прикамье строятся еще 10 медицинских объектов: в этом году будет введено большинство из них, и начнем строить еще четыре.

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Строительство амбулаторий ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края. Аналогичная СВА появится в поселке Оверята Краснокамского городского округа, куда за медицинской помощью смогут обращаться более 5 тысяч человек.

ВАЖНО

На сегодня в регионе действуют порядка двух тысяч объектов здравоохранения. За три года в Пермском крае открылось более 75 учреждений здравоохранения – фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сельских врачебных амбулаторий и поликлиник.