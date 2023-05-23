На фоне аномальной жары в Пермском крае объявили штормовое предупреждение

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 24 по 28 мая на территории Пермского края будет аномальная жара. Температура превысит климатическую норму на 7 градусов и более. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за жары в регионе объявляется штормовое предупреждение. Столбики термометра преодолеют отметку в +30 градусов. С 24 мая аномальная жара начнется на юге края, а 25-26 мая дойдет до центральных районов.

В субботу 30-градусная жара снова будет только на юге. В воскресенье температура начнет начнет снижаться. Возможны кратковременные дожди.

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